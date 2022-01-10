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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'dan istihdam seferberliğine destek Açıklaması - Son Dakika

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'dan istihdam seferberliğine destek Açıklaması

10.01.2022 16:18
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'dan istihdam seferberliğine destek Açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yeni istihdam olanaklarının öne çıkacağı bu dönemde Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nı bir istihdam seferberliği olarak gördüklerini belirterek, oluşturulacak program ile 75 bin gence...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yeni istihdam olanaklarının öne çıkacağı bu dönemde Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nı bir istihdam seferberliği olarak gördüklerini belirterek, oluşturulacak program ile 75 bin gence istihdam sağlanacağını bildirdi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Asmalı, Yeni Ekonomi Modeli'nin üreticilere, sanayicilere ve yatırımcılara güven aşıladığı bir döneme girildiğini kaydetti.

Asmalı, "Yatırımcı, üretici ve sanayicilerimizin, kapasite kullanımlarının daha da artacağı, yurt içi satışlarının artış göstereceği, ihracat potansiyelinin güçleneceği, yeni yatırımlarının hız kazanacağı ve inovatif fırsatların değerlendirileceği yepyeni bir seneye yelken açtık. Yeni istihdam olanaklarının öne çıkacağı bu dönemde, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nı bir istihdam seferberliği olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Oluşturulacak program ile 75 bin gence istihdam sağlanacağını bildiren Asmalı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda işletmelere de ciddi bir kolaylık sağlanıyor. Faizsiz olarak geri ödemeli her çalışan için 100 bin TL gibi bir rakamdan söz ediyoruz. İstihdamı güçlendirecek bu girişim, üretim ve yatırım normlarıyla birleştiğinde ekonomiye doğrudan olumlu yönde etki edecektir. MÜSİAD olarak üyelerimiz ile birlikte üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. 2022 yılını 2023 hedeflerimize ulaşmada önemli bir basamak olarak görüyoruz. Ülkemizin güçlü yarınlara ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın yeni aşaması, genç, yeni mezun ve kadın istihdamını hedefliyor. Program kapsamında işletmeler, belirlenen sektörlerde, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra mesleki veya teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek.

Programa 31 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Yatırımcı, İstihdam, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'dan istihdam seferberliğine destek Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'dan istihdam seferberliğine destek Açıklaması - Son Dakika
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