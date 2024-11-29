MÜSİAD SAMEKS Endeksi Kasım'da Düştü

Ekonomi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi, kasımda önceki aya göre 0,5 puan azalarak 47,9 seviyesine geriledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından hazırlanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi'nin (SAMEKS) kasım ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, endeks, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak 47,9 değerine geriledi ve negatif görünümünü bu dönemde de sürdürdü.

Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 1,6 puan azalış kaydederek 46,9 seviyesinde gerçekleşti. Hizmet sektörü genelinde iş hacmindeki durgun seyir kasım ayında da devam etti.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise önceki aya göre 3,4 puan toparlanma kaydetti ve 49,4 seviyesine yükseldi. Sektör genelinde yeni siparişler ve girdi alımlarındaki artışın etkisiyle üretimde toparlanma kaydedildi, buna karşın endeks kasım ayında da referans değerin altında kalmaya devam etti.

Bu gelişmeler neticesinde, parasal sıkılaşmanın belirginleşmesiyle beraber yılın ikinci yarısında piyasa koşullarında gözlenen zorluklar kasım ayında da sürdü ve SAMEKS Bileşik Endeksi'nin azalış eğilimi üst üste 5'inci ayına ulaşmış oldu.