Mustafakemalpaşa'da buğday hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mustafakemalpaşa'da buğday hasadı başladı

07.07.2022 10:13
Mustafakemalpaşa'da buğday hasadı başladı

Buğday, Mustafakemalpaşa ilçesinin verimli topraklarıyla buluştu.

Buğday, Mustafakemalpaşa ilçesinin verimli topraklarıyla buluştu. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Ülkemizin vazgeçilmez değerlerinden olan buğday için bereketli bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Buğday Mustafakemalpaşa'nın verimli topraklarında can buluyor. Sanayi üretiminin gözde tahılı olan buğday, ekmek sanayi, makarna hazır yemek sanayi ve pastacılık sektörünün hammaddesini oluşturuyor. Bereketli toprakları ve ılıman koşulları sayesinde binlerce bitki türüne ev sahipliği yapan Mustafakemalpaşa toprakları, ekilen buğdaylarda dağlık eğimli alanlarda 300-400 kilogram verim alırken ova arazilerinde 700-900 kilogram arasında verim alabiliyor. Bursa genelinde toplam 451 bin 797 dekar alanda 248 bin 498 ton buğday üretiliyor ve bunun büyük bir kısmı Mustafakemalpaşa'nın verimli topraklarının mahsullerini kapsıyor.

Buğday üretiminde Türkiye genelinde yıllara göre 17-20 milyon ton üretim yapılırken, Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre 2019 yılında 165 bin 900 dekar alanda 44 bin 143 ton buğday üretilip çiftçiye ve ülke ekonomisine katkı sağlandı.

Bu senenin ilk hasadını değerlendiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Buğday temel besin maddelerinden biri, insanlık tarihini boyunca önem arz eden buğdaydan un, bulgur, makarna, nişasta gibi farklı besin maddeleri üretiliyor. Doğru ekim ve doğru tarımla üreticilerimizin her zaman destekçisi olmaya devam ediyoruz. Tarımda vermiş olduğumuz eğitimler ve destekler sayesinde üreticimizi doğru tarıma itiyor ve üretim potansiyelini arttırıyoruz. Pandemi ve tahıl ithalatı yaptığımız ülkelerin savaşta olması yerli buğday ve arpa üretimimizin ne denli hayati öneme sahip olduğunu günümüzde bir kez daha gözler önüne seriyor. Tarımsal üretimin devamlılığı için ülkemizde ve ilçemizdeki tüm çiftçilere bereketli hasat dönemi diliyorum" diye konuştu. - BURSA

YORUMLAR
500
Sovyetlerin NATO'ya karşı Varşova Paktı'nda topladığı tüm ülkeler şimdi İttifak'ın üyesi Sovyetlerin NATO'ya karşı Varşova Paktı'nda topladığı tüm ülkeler şimdi İttifak'ın üyesi Elazığ'da bıçak bileyicilerin kurban mesaisi başladı Elazığ'da bıçak bileyicilerin kurban mesaisi başladı
Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Togo Cumhuriyeti, Mehmet Kanar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mustafakemalpaşa'da buğday hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:15 Fenerbahçe'den Edinson Cavani hamlesi! İstanbul'a geldi
10:10 150 liraya satılan halılar izdiham yarattı! Vatandaşların birbirleriyle yarıştığı anlar kameralara yansıdı
10:06 Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek
10:05 Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim
10:01 Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak
09:58 Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası
09:56 Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı
09:30 Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı
09:21 CHP'nin "TÜİK'e talimat mı verildi?" sorusunu Bakan Nebati yanıtladı: Söz konusu değildir
08:34 Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 10:22:55. #1.13#
SON DAKİKA: Mustafakemalpaşa'da buğday hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement