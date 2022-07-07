Mustafakemalpaşa'da buğday hasadı başladı

Buğday, Mustafakemalpaşa ilçesinin verimli topraklarıyla buluştu. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Ülkemizin vazgeçilmez değerlerinden olan buğday için bereketli bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Buğday Mustafakemalpaşa'nın verimli topraklarında can buluyor. Sanayi üretiminin gözde tahılı olan buğday, ekmek sanayi, makarna hazır yemek sanayi ve pastacılık sektörünün hammaddesini oluşturuyor. Bereketli toprakları ve ılıman koşulları sayesinde binlerce bitki türüne ev sahipliği yapan Mustafakemalpaşa toprakları, ekilen buğdaylarda dağlık eğimli alanlarda 300-400 kilogram verim alırken ova arazilerinde 700-900 kilogram arasında verim alabiliyor. Bursa genelinde toplam 451 bin 797 dekar alanda 248 bin 498 ton buğday üretiliyor ve bunun büyük bir kısmı Mustafakemalpaşa'nın verimli topraklarının mahsullerini kapsıyor.

Buğday üretiminde Türkiye genelinde yıllara göre 17-20 milyon ton üretim yapılırken, Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre 2019 yılında 165 bin 900 dekar alanda 44 bin 143 ton buğday üretilip çiftçiye ve ülke ekonomisine katkı sağlandı.

Bu senenin ilk hasadını değerlendiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Buğday temel besin maddelerinden biri, insanlık tarihini boyunca önem arz eden buğdaydan un, bulgur, makarna, nişasta gibi farklı besin maddeleri üretiliyor. Doğru ekim ve doğru tarımla üreticilerimizin her zaman destekçisi olmaya devam ediyoruz. Tarımda vermiş olduğumuz eğitimler ve destekler sayesinde üreticimizi doğru tarıma itiyor ve üretim potansiyelini arttırıyoruz. Pandemi ve tahıl ithalatı yaptığımız ülkelerin savaşta olması yerli buğday ve arpa üretimimizin ne denli hayati öneme sahip olduğunu günümüzde bir kez daha gözler önüne seriyor. Tarımsal üretimin devamlılığı için ülkemizde ve ilçemizdeki tüm çiftçilere bereketli hasat dönemi diliyorum" diye konuştu. - BURSA