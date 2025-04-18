Muud'tan Yeni Radar Özelliği!

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, yeni "radar" özelliğiyle kullanıcılarına ortamda çalan şarkıyı tanıma ve favorilerine ekleme deneyimi sunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Muud'a eklenen radar özelliğiyle kullanıcılar, çevrelerinde çalan müziği anında keşfediyor.

Etrafta çalan müziği uygulama içinden kolayca tanıyan radar özelliği, tespit ettiği şarkıyı anında kullanıcılara sunuyor. Özellik sayesinde ortamdaki şarkıyı uygulama üzerinden dinleterek bulabilen müzikseverler, bu şarkıyı doğrudan dinleyebiliyor, ayrı bir liste oluşturabiliyor ve favorilerine ekleyebiliyor.

Muud'un yenilenen arayüzüyle dinleyiciler, kişiselleştirmenin ön planda olduğu müzik deneyimi yaşıyor. Gelişen versiyonuyla müzikseverlerin moduna uygun listeler öneren Muud'da ana sayfaya yeni eklenen listelerin içeriği ise rahatlatıcı, odak artırıcı, uykuya yardımcı ve doğa sesleri gibi temalara göre şekilleniyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan bu listelere, ana sayfa üzerinden kolayca erişilebiliyor.

Martta en çok radarlanan parça "Vidrado Em Voce" oldu

Muud'da martta en çok "radarlanan" ilk beş parça, sırasıyla Mc Livinho'dan "Vidrado Em Voce", Melike Şahin'den "Canın Beni Çekti", Mela Badel'den "Ben Değilim", Burak Bulut- Serdar Ortaç düeti "Yasemin" ve Reynmen'den "Çatma Yarim" oldu. Çatma Yarim, yerli listelerin en çok dinlenen şarkısı konumuna da geldi.

Geçen ayın en çok indirilen şarkısı Berkay'dan "Yas Tutarak" olurken, yerlide Semicenk, yabancıda ise Taylor Swift, bu dönemde en çok dinlenen şarkıcılar konumunu elde etti.