Son dakika haberi! Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

18.03.2022 10:05
Son dakika haberi! Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye'nin ocak sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 286,3 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 524,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ocak sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 286,3 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 524,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 2,2 azalışla 286,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,3 artarak 524,6 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, ocak ayında eksi 238,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2021 sonunda eksi 230 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi ocakta 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 1,3 azalarak 109,7 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,7 düşüşle 117,6 milyar dolara geriledi. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,8 düşüşle 50,6 milyar dolara indi.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle ocakta 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,8 azalışla 120,7 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 95 milyar dolar

Portföy yatırımları, ocakta 2021 yıl sonuna göre yüzde 1 azalarak 95 milyar dolara düştü. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 1,1 artışla 18,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku da yüzde 3 azalışla 3,4 milyar dolar ve Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 1,8 düşüşle 44,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, ocakta 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,2 artışla 308,8 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 2,1 yükselişle 35,5 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 7,7 artışla 10,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,2 azalarak 65,8 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 0,7 gerileyerek 96,5 milyar dolara düştü.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı - Son Dakika


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