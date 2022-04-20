Netflix, yılın ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybetti - Son Dakika
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Netflix, yılın ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybetti

20.04.2022 13:28
Netflix, yılın ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybetti

Netflix yılın ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybettiğini duyurdu.

Netflix yılın ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybettiğini duyurdu.

İnternet üzerinden dizi ve film izleme platformu Netflix 2011'den bu yana ilk kez abone kaybetti. 2022 yılının ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybettiğini açıklayan Netflix'in hisseleri yüzde 25 değer kaybetti.

Gelirini arttırmak için şifre paylaşımına kısıtlama getirmesi beklenen Netflix, daha fazla abone kaybının beklendiğini belirtti. Dünya çapında 220 milyondan fazla abonesi bulunan Netflix'e göre 100 milyon hane tarafından şifre paylaşımı yapılıyor. Netflix CEO'su Reed Hastings konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hızla büyürken (hesap paylaşımı) üzerinde çalışmak bir öncelik değildi. Şu anda bunun üzerinde çok sıkı çalışıyoruz" dedi.

Hesaplarını paylaşan abonelerden gelir elde etmek amacıyla şirketin reklam verme çalışmalarına başlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Hastings, "Netflix'i takip edenler, reklamların karmaşasına karşı olduğumu ve aboneliğin basitliğinden yana olduğumu biliyorlar. Fakat bunun hayranı olduğum kadar, tüketici seçiminin daha büyük bir hayranıyım" şeklinde konuştu.

Netflix, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'dan çekildiği için 700 bin üye kaybetmesinin ardından abonelik fiyatlarını arttırmıştı. Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 artışla 7.9 milyar dolara ulaştı. Şirketin ilk çeyrekteki karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüşle, 1.6 milyar dolara geriledi. - CALİFORNİA

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İnternet, Netflix, Film, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Netflix, yılın ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybetti - Son Dakika


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