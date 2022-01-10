New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,39 azalışla 36.089,99 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,76 azalarak 4.641,29 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,18 kayıpla 14.760,2 puana indi.???????
Endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif bir seyir izledi.
ABD'de tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi sürerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,80'e kadar çıktı.
Analistler, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA
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