New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,10 azalışla 33.987,31 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,58 azalarak 4.340,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,86 kayıpla 13.597,9 puana indi.???????

Oynaklığın yüksek seyretmeye devam ettiği piyasalarda endeksler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararı öncesi para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ve artan jeopolitik risklerle düşüşünü sürdürdü.

Analistler, enflasyonist baskıların yükseldiği bir ortamda Fed'in bugün başlayacak ve 2 gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

Rusya- Ukrayna sınırındaki gerilime ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirten analistler, ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklamaya başladığı dördüncü çeyrek bilançolarının da yatırımcılar tarafından takip edildiğini kaydetti.