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New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika

New York borsası düşüşle açıldı

03.02.2022 17:53
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,45 azalışla 35.467,28 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,47 azalarak 4.522,07 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,42 kayıpla 14.069 puana indi.???????

"Meta" adıyla ilk kez bilanço açıklayan Facebook'un karlılığının beklentilerin uzağında kalması sonrası Amerikan borsasında endeksler, teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüş gösterdi.

Geçen yılın son çeyreğine ait bilançosunu dün açıklayan Meta'nın geliri, söz konusu dönemde yüzde 20 artışla 33,7 milyar dolara çıksa da net karı yüzde 8 azalarak 10,3 milyar dolara geriledi.

Piyasalarda hayal kırıklığı yaratan bilançonun ardından Meta'nın hisseleri bugün yüzde 25'in üzerinde değer kaybetti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 29 Ocak ile biten haftada beklentilerin üzerinde azalış göstererek 238 bin ile 3 haftanın en düşük seviyesine indi.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6,6 artarak beklentilerin üzerinde yükseliş gösterirken, birim emek maliyeti yüzde 0,3'lük artışla beklentilerin altında kaldı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, Facebook, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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