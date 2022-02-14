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New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika

New York borsası düşüşle açıldı

14.02.2022 17:58
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalışla 34.690,51 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalarak 4.412,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 kayıpla 13.776 puana indi.???????

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği endişesiyle geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında da negatif seyrini sürürdü.

Devam eden jeopolitik risklerin yanı sıra artan enflasyon baskısı sonrası martta 50 baz puan faiz artırımına gitme ihtimali yükselen ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de endekslerdeki negatif seyirde etkili oldu.

St. Louise Fed Başkanı James Bullard, bankanın enflasyonla daha agresif bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Bullard, son verilerin enflasyonun ABD ekonomisinde genişlemekte ve muhtemelen hızlanmakta olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerginlik sonrası emtia fiyatları son yılların en yüksek seviyelerine çıkarken, Brent petrolün varili Türkiye saatiyle 17.42 itibarıyla 94 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 92,8 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,98 seviyelerinde seyretti.

Analistler, yani haftada Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin gelişmelerin yanı sıra Fed'in son toplantısına ait tutanaklar ile veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Rusya, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi


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