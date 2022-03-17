New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle açıldı

17.03.2022 17:09
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı.

New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,43 azalışla 33.918,01 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 azalarak 4.337,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kayıpla 13.350,20 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artışına gitmesiyle günü yükselişle tamamlayan endeksler, dikkatlerin Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelere yeniden çevrilmesiyle bugün açılışta negatif bir seyir izledi.

Dün politika faizini 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükselten Fed, enflasyona karşı "agresif" bir plan ortaya koyarken, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek 6 toplantı için 25'er baz puanlık artırımına işaret etmişti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Mart ile biten haftada 214 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi de şubatta piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyerek aylık yüzde 0,5'lik artış gösterdi. İmalat sanayi üretimi ise şubatta aylık yüzde 1,2'lik yükselişle piyasa beklentilerini geride bıraktı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika
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