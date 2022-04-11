New York borsası düşüşle açıldı - Son Dakika

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın sıkılaşan para politikasının ekonomik durgunluğu tetikleyebileceğine ilişkin endişelerle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 azalışla 34.633,15 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 azalarak 4.462,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 kayıpla 13.556,95 puana indi.

Endeksler, Fed'in agresifleşen şahin tutumu, Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya- Ukrayna savaşındaki gelişmelerle yeni haftanın açılışında negatif bir seyir izledi.

Fed'in para politikalarındaki şahin tutumu tahvil piyasalarında satış baskısını yeni haftanın başlangıcında da desteklemeyi sürdürürken, artan tahvil faizlerinin ABD ekonomisinde durgunluğu tetikleyebileceği endişesi devam etti.

Yüzde 2,77 ile Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, haftanın ilk işlem gününün açılışında yüzde 2,76 seviyesinde seyretti.

Çin'de artan Kovid-19 vakalarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişesiyle ise petrol fiyatlarında düşüş görülürken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3'ün üzerinde değer kaybederek 100 doların altına geriledi. Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili de 94 dolardan alıcı buldu.

Analistler, yeni haftada ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Wells Fargo gibi ABD'nin büyük bankalarının ilk çeyrek bilançolarının da yatırımcılar tarafından izleneceğini kaydetti.