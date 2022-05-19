New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, yükselen enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,72 azalışla 31.262,62 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 azalarak 3.899 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 kayıpla 11.364,40 puana indi.

ABD'de büyük perakende şirketlerinin bilançolarında artan maliyetlere işaret etmesinin ardından dün günü sert düşüşle tamamlayan endeksler, bugün açılışta negatif seyrini sürdürdü.

Walmart ve Target gibi perakende zincirlerinin beklenenden kötü gelen finansal sonuçları yükselen enflasyona ilişkin korkuları körükledi.

Yüksek enflasyonist ortamda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomiyi resesyona sürükleyeceğine yönelik endişeler de piyasalardaki satış baskısını artırdı.

Fed yetkililerinin açıklamaları enflasyonla mücadele kapsamında bankanın sınırlarının anlaşılması açısından önem taşırken, Kansas City Fed Başkanı Esther George politika sıkılaşmasının sınırını belirleme konusunda önceliklerinin enflasyon verileri olduğunu belirtti.

Bankanın politikasının hisse senedi piyasalarını hedef almadığına işaret eden George, ancak sıkı para politikasının hissedildiği yerlerden biri olduğunu kaydetti.

Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların tahvil piyasalarına yönelmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80 seviyesine geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mayıs ile biten haftada 218 bine çıkarak 16 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularında yaşanan yükselişe rağmen iş gücü piyasasının çalışan bulma sıkıntısı nedeniyle sıkışık durumda olduğunu ve güçlü ücret artışlarını tetikleyerek enflasyondaki yükselişe katkıda bulunduğunu belirtti.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise mayısta 2,6 ile 2 yılın en düşük seviyesine indi.