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New York Borsası Düşüşle Başladı

New York borsası güne düşüşle başladı. Dow Jones endeksi açılışta yüzde 0,2 azalarak 37.619,27 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artarken Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kayıpla geriledi. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. İşsizlik maaşı başvuruları ise son 3 ayın en düşük seviyesine indi. Bu verilerin ardından Fed'in faiz indirimlerine martta başlayacağı ihtimali düştü.

New York Borsası Düşüşle Başladı
11.01.2024 - 17:59,  Güncelleme: 18:01
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New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 azalarak 37.619,27 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artarak 4.773,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kayıpla 14.966,08 puana geriledi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Ocak ile biten haftada 202 bine gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Açıklanan verilerin ardından Fed'in faiz indirimlerine martta başlayacağına yönelik ihtimal yüzde 64 seviyesine düştü.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının sıkılığını koruduğunu belirterek, enflasyonist baskıların devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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