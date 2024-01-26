New York Borsası Düşüşle Başladı

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalışla 38.006,68 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalarak 4.888,91 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kayıpla 15.474,85 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Mart 2021'den bu yana en düşük artışını kaydederken pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları geçen yıl aralıkta yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,9 yükseldi.

Analistler, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın Fed'in bu yıl faiz oranlarını indirmeye başlamasına olanak tanıyabileceğini belirtti.

Kurumsal tarafta, gelecek hafta bilançolarını açıklayacak şirketlerden Alphabet, Microsoft ve Meta'nın hisseleri, dün en yüksek kapanış değerlerini gördü. Söz konusu şirketlerin hisseleri güne yatay başladı.

Dün piyasalar kapandıktan sonra yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde son çeyrek sonuçları açıklamasına rağmen bu yıla dair zayıf görünüm bildiren Intel'in hisseleri yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti.

Diğer çip şirketlerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 1, Advanced Micro Devices'In hisseleri yüzde 2,5, Qualcomm'un hisseleri yüzde 1,5 ve Micron Technology'nin hisseleri yaklaşık yüzde 3 düştü.

Finansal hizmetler şirketi Visa'nın hisseleri de dün yayımladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde sonuçlar bildirmesine karşın yüzde 2,5 düşüş gösterdi.

ABD Federal Ticaret Komisyonunun üretken yapay zekaya yönelik son yatırımları ve ortaklıkları hakkında bilgi vermelerini talep ettiği 5 şirketten biri olan ve haftaya bilançosunu yayımlayacak Amazon'un hisseleri ise yüzde 1 artış kaydetti.