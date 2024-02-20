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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Başladı

New York Borsası Düşüşle Başladı

New York Borsası, haftanın ilk işlem gününde düşüşle başladı. Dow Jones endeksi açılışta 50 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,13 azalışla 38.576,26 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,32, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,61 düşüş yaşadı. ABD Merkez Bankası'nın politika faizini geç indireceği endişeleri ve enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla fiyatlamaların zorlaştığı belirtiliyor. Ayrıca, Walmart'ın Vizio'yu satın alacağını duyurmasıyla Walmart ve Vizio hisseleri yükselirken, Home Depot'un kar ve geliri tahminleri aşmasına rağmen satış büyümesi beklentilerin altında kaldı. Capital One'ın Discover'ı satın alacağını açıklamasıyla Capital One hisseleri düşerken, Discover hisseleri arttı. ABD hükümetinin çip üretimi için finansman sağlayacağını bildirdiği GlobalFoundries'in hisseleri ise yükseldi.

20.02.2024 18:01  Güncelleme: 18:04
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NEW New York Borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 50 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,13 azalarak 38.576,26 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 azalışla 4.989,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 kayıpla 15.679,84 puana indi.

ABD'de dün Başkanlar Günü nedeniyle kapalı olan pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişelerin devam ettiğini, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla da fiyatlamaların zorlaştığını ifade etti.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanakların yarın yayımlanacağına işaret eden analistler, tutanaklarda bankanın gelecek dönemde izleyeceği yola dair ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Kurumsal tarafta, ABD'li perakende mağaza zinciri Walmart, akıllı televizyon üreticisi Vizio'yu nakit olarak 2,3 milyar dolar veya hisse başına 11,50 dolar karşılığında satın alacağını duyurdu.

Açıkladığı bilançosunda da geçen yıl dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildiren Walmart'ın hisseleri, güne yüzde 5'in üzerinde kazançla başladı. Vizio'nun hisseleri de yüzde 15'ten fazla artış gösterdi.

ABD'li büyük perakende zincirlerinden Home Depot'un geçen yılın son üç ayında kar ve geliri, satışlarındaki azalışa rağmen tahminleri aştı. Ancak 2024 mali yılında öngördüğü toplam satış büyümesi beklentilerin altında kalan Home Depot'un hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

Öte yandan, finansal hizmetler şirketi Discover'ı 35,3 milyar dolar değerinde tamamı hisse senedi işlemine dayalı bir anlaşmayla satın alacağını duyuran ABD'li banka Capital One'ın hisseleri de yüzde 4'ün üzerinde düştü. Discover hisseleri ise yüzde 11'den fazla arttı.

ABD hükümetinin ülkenin tedarik zinciri dayanıklılığını artırmak amacıyla çip üretimi için 1,5 milyar dolarlık finansman sağlayacağını bildirdiği GlobalFoundries'in hisseleri de yaklaşık yüzde 2 yükseldi.

Kaynak: AA

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