New York Borsası Düşüşle Başladı

New York borsası güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 azalışla 38.938,08 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,22 azalarak 5.067,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 kayıpla 15.969,14 puana indi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ederken pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.
Piyasada geçen hafta yaşanan yapay zeka destekli rallinin ardından yatırımcıların dikkati makroekonomik verilere yoğunlaşırken, ABD'de bugün açıklanan büyüme verisi beklentilerin altında geldi.
Buna göre, ABD ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü. Söz konusu dönemde aşağı yönlü revize edilen GSYH verisi, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdüğü kaydedilmişti.
Analistler, büyüme verisinin ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde güçlü tüketici harcamalarının etkisiyle sağlam bir büyüme kaydettiğini teyit ettiğini ancak biraz hız kaybetmiş gibi göründüğünü belirtti.
Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği ve yarın açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisinin de yatırımcıların odağında olduğuna işaret eden analistler, söz konusu verinin piyasalarda oynaklığı artırabileceği aktardı.
Kurumsal tarafta ise geçen hafta son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklaması sonrası yükselişe geçen çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.
Bitki bazlı et ikameleri üreten Beyond Meat'in hisseleri de şirketin gelirinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve bu yıl ürün fiyatlarını artıracağını, maliyetlerini ise azaltacağını açıklamasının ardından yüzde 43'ün üzerinde yükseldi.
E-ticaret platformu eBay'ın hisseleri de üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşmasıyla yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.
Kovid-19 aşısı üreten biyoteknoloji şirketi Novavax'ın hisseleri, şirketin dördüncü çeyrekte beklenenden daha büyük bir zarar açıklamasının ardından yüzde 27'yi aşkın düştü.
Son Dakika › Ekonomi › New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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