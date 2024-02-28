New York Borsası Düşüşle Başladı

Ekonomi

New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 azalışla 38.938,08 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 azalarak 5.067,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 kayıpla 15.969,14 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ederken pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Piyasada geçen hafta yaşanan yapay zeka destekli rallinin ardından yatırımcıların dikkati makroekonomik verilere yoğunlaşırken, ABD'de bugün açıklanan büyüme verisi beklentilerin altında geldi.

Buna göre, ABD ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü. Söz konusu dönemde aşağı yönlü revize edilen GSYH verisi, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdüğü kaydedilmişti.

Analistler, büyüme verisinin ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde güçlü tüketici harcamalarının etkisiyle sağlam bir büyüme kaydettiğini teyit ettiğini ancak biraz hız kaybetmiş gibi göründüğünü belirtti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği ve yarın açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisinin de yatırımcıların odağında olduğuna işaret eden analistler, söz konusu verinin piyasalarda oynaklığı artırabileceği aktardı.

Kurumsal tarafta ise geçen hafta son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklaması sonrası yükselişe geçen çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Bitki bazlı et ikameleri üreten Beyond Meat'in hisseleri de şirketin gelirinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve bu yıl ürün fiyatlarını artıracağını, maliyetlerini ise azaltacağını açıklamasının ardından yüzde 43'ün üzerinde yükseldi.

E-ticaret platformu eBay'ın hisseleri de üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşmasıyla yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.

Kovid-19 aşısı üreten biyoteknoloji şirketi Novavax'ın hisseleri, şirketin dördüncü çeyrekte beklenenden daha büyük bir zarar açıklamasının ardından yüzde 27'yi aşkın düştü.