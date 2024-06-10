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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Başladı

New York Borsası Düşüşle Başladı

New York borsası haftanın ilk işlem gününde düşüşle başladı. Dow Jones endeksi açılışta yüzde 0,04 azalarak 38.784,90 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,1 azalışla 5.341,22 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,3 kayıpla 17.083,45 puana geriledi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Analistler, dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığı beklentilerine rağmen ABD ekonomisine yönelik verilerin karışık sinyaller verdiğini belirtti. Fed'in bu hafta ve gelecek ayki para politikası toplantılarında faizi sabit bırakması beklenirken, faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacak. Ayrıca Tüketici Fiyat Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi verileri de Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin sinyal verebilir. Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 47 olarak fiyatlandırıldı. Nvidia'nın hisseleri ise hisse bölünmesi nedeniyle hafif düşüş kaydetti.

10.06.2024 16:55
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NEW New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 azalarak 38.784,90 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,1 azalışla 5.341,22 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,3 kayıpla 17.083,45 puana geriledi.

Yatırımcılar bu hafta açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Analistler, dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığına ilişkin beklentilerin artmasına karşın ABD ekonomisine yönelik verilerin karışık sinyaller verdiğine işaret etti.

Fed'in bu hafta ve gelecek ayki para politikası toplantılarında faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği"nde olası faiz indirimlerinin boyutu ve zamanlamasına dair ipuçları aranacağını belirtti.

Analistler, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi ve perşembe günkü Üretici Fiyat Endeksi verilerinin de Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin sinyal verebileceğini söyledi.

Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 47 olarak fiyatlandı.

Öte yandan hisse sahipliğini çalışanlar ve yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla hisse bölünmesine giden Nvidia'nın hisseleri, açılışta yüzde 0,3 ile hafif düşüş kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika

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