New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Başladı

Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, istihdam verileri öncesi temkinli açılış yaptı.

01.10.2024 18:49
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NEW New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalarak 42.262,97 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 5.757,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kayıpla 18.154,94 puana geriledi.

Yatırımcılar, ABD'de açıklanacak önemli istihdam verileri öncesi temkinli hareket ederken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı konuşmada, faiz politikasında önceden belirlenmiş bir yolda olmadıklarını belirterek, ekonominin beklendiği gibi performans göstermesi durumunda bu yıl toplam 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha yapılabileceğini söylemişti.

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın dünkü açıklamalarının ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentilerini desteklediğini ifade etti.

Öte yandan, ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle greve başlamasının ardından kargo şirketlerinin hisselerindeki düşüşler dikkati çekti.

Uluslararası kargo nakliye şirketi ZIM Shipping'in hisseleri yüzde 7 ve ABD'li kargo şirketi FedEx'in hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

Analistler, tüketiciler sıkıntıyı hemen hissetmese de söz konusu grevin ABD ekonomisine yüz milyonlarca dolara mal olabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika

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