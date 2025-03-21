New York Borsası Düşüşle Başladı

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,77 azalarak 41.629,01 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,78 azalışla 5.618,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 kayıpla 17.519,89 puana indi.

ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle yatırımcılar temkinli tutum izlemeye devam ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) tahminlerinin, bu yıl iki faiz indirimi yapılacağına dair beklentileri sürdürdüğüne işaret ederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın tarifelerin enflasyondaki ilerlemeyi geciktirebileceğini söylediğini anımsattı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş çevrelerinde belirgin bir kaygı olduğunu, tarifeler ve diğer mali politikaları çözülene kadar proje ve yatırım harcamaları için beklendiğini aktardı.

New York Fed Başkanı John Williams da şu anda ekonomide ve politikada çok fazla belirsizlik olduğuna dikkati çekerek, birçok farklı ekonomik senaryonun mümkün olduğunu ifade etti.

Kurumsal tarafta, ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson, gelecek 4 yıl içinde ABD'de 55 milyar doların üzerinde üretim, araştırma-geliştirme ve teknoloji yatırımı yapacağını duyururken, şirketin hisseleri açılışta hafif yükseldi.

Bir önceki çeyrekte satışlarının yüzde 9 azaldığını bildiren ve tarifeler ile tüketici güvenindeki düşüş dolayısıyla satışlarında mevcut çeyrekte çift haneli azalış öngören Nike'ın hisseleri, yüzde 8'den fazla değer kaybetti.

FedEx hisseleri de şirketin belirsizliği gerekçe göstererek, kar tahminlerini düşürmesi sonrasında yüzde 11'e yakın geriledi.