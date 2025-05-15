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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Başladı

Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri açılışta geriledi, ekonomik veriler karmaşık bir tablo sundu.

15.05.2025 17:24
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NEW New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,65 azalarak 41.777,98 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 azalışla 5.869,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,6 kayıpla 19.031,24 puana indi.

Hafta başında ticaret savaşı gerilimlerinin azalmasıyla desteklenen pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Üretici fiyatlarında Ekim 2023'ten bu yana ilk kez aylık bazda düşüş görüldü ve yıllık üretici enflasyonu Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

ABD'de perakende satışlar, nisanda sabit kalması beklentilerine karşın yüzde 0,1 artış gösterdi.

Analistler beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen perakende satışlardaki mütevazı artışın, tüketicilerin nisan ayı başındaki tarifeler dolayısıyla harcamalarını azalttığını gösterdiğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 10 Mayıs ile biten haftada değişim göstermedi ve piyasa beklentileri dahilinde 229 bin oldu.

Analistler, verinin iş gücü piyasasının dirençli kalmayı sürdürdüğüne işaret ettiğini, bunun da ABD Merkez Bankasının (Fed) son politika kararında yaptığı değerlendirmeyle uyumlu olduğunu söyledi.

ABD'de sanayi üretimi ise yüzde 0,2 artması beklentilerine karşın nisanda yatay seyretti.

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, Thomas Laubach Araştırma Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bu yılki para politikası stratejisi gözden geçirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik ortamın son gözden geçirmenin yapıldığı 2020'den bu yana önemli ölçüde değiştiğine işaret eden Powell, "Daha sık ve potansiyel olarak daha kalıcı arz şoklarının olduğu bir döneme giriyor olabiliriz, ekonomi ve merkez bankaları için zorlu bir meydan okuma." ifadelerini kullandı.

Kurumsal tarafta, ABD Adalet Bakanlığının sigorta şirketi UnitedHealth'i olası bir dolandırıcılık nedeniyle soruşturduğuna yönelik çıkan haberler sonrasında şirketin hisseleri yüzde 15'e yakın değer kaybetti. Hafta başında UnitedHealth Group'un Üst Yöneticisi Andrew Witty istifa ettiğini açıklamış, şirket ayrıca 2025 yılı tahminlerini askıya almıştı.

ABD'li perakende devi Walmart'ın hisseleri de şirketin hala yüksek olan gümrük tarifeleri dolayısıyla fiyatları artırabileceğini belirtmesi sonrasında yüzde 4 geriledi.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika

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