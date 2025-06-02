New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Başladı

02.06.2025 17:28
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Trump'ın çelik ithalatına yönelik gümrük vergilerini artırma açıklaması sonrası borsa geriledi.

New York Borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının iki katına çıkarılacağını açıklaması sonrası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,43 azalarak 42.087,43 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 5.895,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kayıpla 19.073,51 puana indi.

Trump yönetiminin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler sürerken pay piyasaları yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

ABD Başkanı Trump, cuma akşamı US Steel'in Pennsylvania'daki tesisinde yaptığı açıklamada, ABD'ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkaracaklarını açıkladı.

Bu gelişmeyle ABD'li çelik şirketlerinin hisselerinde yükseliş görülürken, Cleveland-Cliffs'in hisseleri yüzde 21'in, Steel Dynamics'in hisseleri yüzde 13'ün ve Nucor'un hisseleri yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı.

ABD yönetiminin diğer ülkelerle yürüttüğü ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı da takip edilirken, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Trump ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in bu hafta görüşmesinin beklendiğini belirtti.

Ayrıca, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın de bu hafta Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile görüşeceği bildirildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında bulunurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, yeni ticaret engellerinin kısa vadede fiyatları yükseltebileceğini ancak enflasyonun 2020'lerin başında olduğu kadar inatçı bir şekilde devam etmeyebileceğini belirtti. Waller, bu yılın ilerleyen dönemlerinde tarife seviyelerinin ılımlı olduğunu ve enflasyon ile işsizliğin sağlıklı göründüğünü varsayarak faiz indirimini destekleyeceğini ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın da bugün Fed'in Uluslararası Finans Bölümü'nün 75. Yıldönümü Konferansı'nın açılışında konuşması bekleniyor.

Makroekonomik veri tarafında ise tarifelerin belirsizlikleri artırdığı bir dönemde ABD'nin iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha fazla bilgi için cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam başta olmak üzere JOLTS açık iş sayısı ve ADP'nin özel sektör istihdamı verileri yakından takip edilecek.

ABD'de bugün ise imalat sanayine ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri açıklanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika

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