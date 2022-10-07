New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

07.10.2022 23:44
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de beklentileri aşan istihdam verisinin agresif faiz artırımlarına ilişkin endişeleri güçlendirmesi sonrası haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası, ABD'de beklentileri aşan istihdam verisinin agresif faiz artırımlarına ilişkin endişeleri güçlendirmesi sonrası haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,11 azalışla 29.296,79 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,80 kayıpla 3.639,66 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,80 azalarak 10.652,41 puana indi.

ABD'de istihdamın eylülde önceki aylara kıyasla beklenenden az yavaşlama göstermesi ve işsizlik oranının düşmesinin ardından endeksler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarının devam edeceğine dair beklentilerle gün boyu negatif bir seyir izledi.

Fed'in para politikasını belirleme konusunda enflasyonla birlikte en fazla dikkate aldığı istihdam verisi, eylülde beklenenden fazla artarak iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de tarım harici sektörlerde istihdam eylülde 263 bin kişi arttı. Artış hızında önceki aya kıyasla yavaşlama görülmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 250 bin kişi artması öngörülüyordu.

Ülkede işsizlik oranı ise aynı dönemde beklentilerin aksine 0,2 puan azalarak yüzde 3,5 ile yeniden 50 yılın en düşük seviyesine geriledi. Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise yüzde 0,3 artarak 32,46 dolara çıktı.

Analistler, iş gücü piyasasının Fed'in agresif faiz artışlarına dirençli kaldığını, sıkı iş gücü piyasasının bankanın agresif faiz artırımlarına bağlı kalması için daha fazla alan sağladığını belirtti.

İstihdam verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasım ayı toplantısında yüzde 79,6 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 20,4 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği tahmin edildi.

Öte yandan Fed yetkililerinden "şahin" tonda açıklamalar gelmeye devam ederken New York Fed Başkanı John Williams enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artışı gerektiğini belirtti. Enflasyonun çok yüksek ve Fed'in olması gereken yerden çok uzakta olduğunu kaydeden Williams, faiz oranının yaklaşık yüzde 4,5'e yükseltilmesi gerektiğini aktardı. Williams, gelecek yıl enflasyonun önemli ölçüde düşmesini beklediğini, büyümenin olumlu olacağına inandığını, ancak işsizliğin artacağını ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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