New York Borsası Düşüşle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Kapandı

Dow Jones 400 puan kaybıyla 42.573,73 puana geriledi. Teknoloji hisselerinde satış dalgası etkili oldu.

31.12.2024 01:16
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NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,97 azalarak 42.573,73 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,07 azalışla 5.906,94 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,19 kayıpla 19.486,78 puana indi.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıla dair politika görünümünü değerlendirmeye devam ederken, pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış dalgasının etkisiyle negatif seyir izlendi.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 7 baz puan azalışla 4,54'e düştü.

Analistler, çarşamba günü yeni yıl tatili dolayısıyla Amerikan borsalarının kapalı olacağına işaret ederek, hafta boyunca zayıf işlem hacmi beklendiğini belirtti.

Büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüş dikkati çekerken, Alphabet'in hisseleri yüzde 1'e yakın, Apple, Microsoft, Meta ve Amazon'un hisseleri yüzde 1'den fazla kayıpla günü tamamladı. Tesla'nın hisseleri de yüzde 3'ün üzerinde geriledi.

Çinli ByteDance'in yapay zeka çiplerine 7 milyar dolar yatırım yapmayı planladığına dair haberler sonrasında ise Nvidia'nın hisselerinde yüzde 0,4 artış oldu.

Öte yandan, Jeju Air hava yolu şirketine ait Boeing 737-800 yolcu uçağının hafta sonu 179 kişinin ölümüne neden olan kazası sonrasında Güney Kore'de, söz konusu modeldeki uçakların denetlenmesi talimatı verildi. Boeing hisseleri yüzde 2,3 düştü.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de bekleyen konut satışları, kasımda yüzde 2,2 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.

Kaynak: AA

Havacılık, Teknoloji, Dow Jones, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşle Kapandı - Son Dakika

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