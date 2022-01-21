New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,89 azalarak 34.715,39 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,10 azalışla 4.482,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,30 kayıpla 14.154 puana indi.

Güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru negatif bir seyir izledi.

Enflasyon kaygıları, para politikalarında daha hızlı sıkılaşma beklentileri ve yüksek seviyelerdeki tahvil faizleri piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etti.

Hafta ortasında yüzde 1,90'ı test ederek 2 yılın zirvesini gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,80 seviyelerine geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, Omicron varyantının etkisiyle 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 55 bin artarak 286 bine yükseldi.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi de ocakta piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş göstererek 23,2 seviyesine çıktı.

Ülkede ikinci el konut satışları ise Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 4,6 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.