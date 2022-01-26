New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 azalarak 34.297,73 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,16 azalışla 4.358,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,28 kayıpla 13.539,3 puana indi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesi para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ve artan jeopolitik risklerle piyasalardaki oynaklık yüksek seyretmeye devam ederken endeksler aşağı yönlü seyrini sürdürdü.
Analistler, enflasyonist baskıların yükseldiği bir ortamda Fed'in bu yılki ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.
Kaynak: AA
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