New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası düşüşle kapandı

12.04.2022 23:48
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD'de 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon verisi sonrası günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, ABD'de 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon verisi sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,26 azalarak 34.220,36 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalışla 4.398 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 kayıpla 13.371,57 puana indi.

ABD'de enflasyonun zirve yapmış olabileceği umuduyla güne yükselişle başlayan endeksler, yeniden yükselişe geçen petrol fiyatlarının etkisiyle kapanışa doğru negatif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Yüksek enflasyon verisi, yatırımcıların ekonomiyi yavaşlatabileceğinden korktuğu Fed'in para politikası sıkılaşmasında daha agresif olabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam edilirken, Fed Başkan Yardımcısı Adayı Lael Brainard bilanço küçültmeye ve faiz oranlarını birkaç kez artırmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise çekirdek enflasyona ait verinin zayıf gelmesi ve enflasyonun zirve yapmış olabileceği umuduyla yüzde 2,72 seviyesine geriledi.

Küresel petrol piyasalarında artan arz endişeleriyle petrol fiyatları da yeniden yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 6'nın üzerinde artarak 104 dolara yükselirken, Batı Teksas türü ham petrolün varili 100 dolardan alıcı buldu.

Analistler, ABD'de yarın açıklanmaya başlanacak bankaların ilk çeyrek bilançolarının piyasaların odağında olacağını belirtti.

YORUMLAR
500
ABD, petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti ABD, petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, New York, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika


Son Dakika
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
23:02 Antalya'da polis memuru, ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu!
23:01 Dükkanın önüne sandalye koyup "Erkek olan gelsin" demişti! Mahalleliyi tehdit eden Suriyeli gözaltına alındı
22:55 Volodimir Zelenski, "Putin'in Ukrayna'daki gözünü" yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
22:42 Polisten HDP'li milletvekiline tepki: Bana şerefsiz diyemezsiniz
22:25 Ulaşım zammıyla ilgili İBB'den yeni açıklama: Maliyetlerimiz artıyor
22:19 Ukrayna'daki çocuklar için Galatasaray, Dinamo Kiev ile özel maçta karşılaşacak!
21:50 Ronaldo'nun skandal hareketi sonrası yaptığı davet reddedildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 23:55:44. #1.13#
SON DAKİKA: New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement