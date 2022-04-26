New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

New York borsası, ekonomik büyümeye ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,38 azalarak 33.240,18 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,81 azalışla 4.175,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,95 kayıpla 12.490,74 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikası ve Çin'de Kovid-19 salgını kapsamında alınan karantina önlemlerinin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerle endeksler, gün boyu negatif seyir izledi.

Rusya- Ukrayna savaşı kapsamında gerilimin artarak devam etmesi de piyasalardaki aşağı yönlü harekette etkisini sürdürdü.

Enflasyonist kaygılar ve ekonomik endişelerle risk iştahı azalan yatırımcıların tahvil piyasasından çıkışlarının ise dün itibarıyla hız kestiği, ABD başta olmak üzere 10 yıllık tahvil faizlerinin düşüş kaydettiği görüldü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,73 seviyesine geriledi.