New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika
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New York borsası düşüşle kapandı

09.06.2022 00:06
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,81 azalışla 32.910,90 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,08 kayıpla 4.115,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,73 azalarak 12.086,27 puana indi.

Yüksek enflasyonun ABD Merkez Bankasını (Fed) beklenenden daha hızlı bir şekilde para politikasını sıkılaştırmaya zorlayacağı ve ekonomik büyümeyi yavaşlatacağına dair endişelerle endeksler gün boyu negatif bir seyir izledi.

Ülkede enflasyon verisinin beklendiği haftanın ikinci yarısında tahvil piyasasındaki hareketlilik devam ederken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3'ün üzerindeki seyrini sürdürdü.

Küresel piyasalardaki talep artışı ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleriyle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş de piyasalardaki enflasyon endişelerini körükledi.

Brent petrolün varil fiyatı 124 dolara kadar yükselirken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 122 dolar seviyesine çıktı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Temsilciler Meclisinin Gelirler Komisyonunda yaptığı açıklamada, yıllık yüzde 8'lik enflasyon oranının ABD için "kabul edilemez" olduğunu belirterek Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefinin "uygun bir hedef" olduğunu ifade etti.

Öte yandan, ABD'de mortgage (konut kredisi) talebi, faiz oranlarının arttığı, konut fiyatlarının yüksek seyrettiği ve konut satışlarının yavaşladığı bir dönemde 22 yılın en düşük seviyesine indi. Ülkede mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya oranla yüzde 6,5 azaldı.

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New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

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