New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomide resesyonun bir olasılık olduğuna dair açıklamaları sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalışla 30.483,13 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalarak 3.759,89 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 azalışla 11.053,08 puana indi.

Fed Başkanı Powell'ın resesyon riskini kabul etmesinin ardından endeksler kapanışta negatif bir seyir izledi.

ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ilk gününde ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde konuşan Powell, enflasyonu düşürmeye güçlü şekilde bağlı olduklarını ve bunu yapmak için süratle hareket ettiklerini belirtti.

Powell, "Gelecek aylarda, enflasyonun yüzde 2'ye dönmesiyle tutarlı olarak, enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacağız. Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz, bu değişikliklerin hızı, gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edecek." dedi.

Enflasyonun geçen yıl boyunca yukarı yönlü olarak şaşırttığını ve başka sürprizlerin olabileceğini ifade eden Powell, bu nedenle gelen verilere ve gelişen görünüme yanıt vermede atik olunması gerekeceğini vurguladı.

Powell, ülke ekonomisinde resesyonun "kesinlikle bir olasılık" olduğunu ancak bunun istenilen bir sonuç olmadığını dile getirdi.

Yükselen enflasyona karşı 100 baz puanlık faiz artışının masada olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine ise Powell, "Hiçbir amaç için masadan bir şeyi kaldırmayacağım." yanıtını verdi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise temmuzda 75 baz puanlık artışın enflasyonun yavaşlamadığına dair süregelen endişelerle uyumlu olacağını, 100 baz puanlık faiz artışının gerekli olduğunu düşünmediğini belirtti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele kapsamında federal benzin vergisinin eylül ayına kadar 3 ay süreyle askıya alınması için Kongre'ye çağrıda bulundu.