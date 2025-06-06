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Ekonomi

New York Borsası Düşüşte

06.06.2025 00:06
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Tesla hisselerindeki kayıp, Trump ve Musk arasındaki tartışmayla borsa değerini etkiledi.

New York borsası, Tesla hisselerindeki düşüşün ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmenin önüne geçmesiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,25 azalarak 42.319,74 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 azalışla 5.939,31 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,83 kayıpla 19.298,45 puana geriledi.

Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını sert sözlerle eleştirmesi, iki isim arasındaki gerilimi yükseltirken, elektrikli otomobil üreticisinin hisselerini de olumsuz etkiledi.

Tesla'nın hisseleri Trump ile Musk arasındaki tartışmanın büyümesiyle yüzde 14,3 değer kaybetti.

Hisselerinde yaşanan düşüş, elektrikli otomobil üreticisinin piyasa değerinde yaklaşık 150 milyar dolarlık kayba yol açtı.

ABD Başkanı Trump, Musk'a "hükümet sözleşmelerinin ve sübvansiyonlarının sonlandırılabileceği" tehdidinde bulundu.

Öte yandan ABD yönetiminin ticaret ortaklarıyla yürüttüğü tarife müzakereleri yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin Truth Social hesabından paylaşımda bulunan Trump, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin çok verimli ve iki ülke açısından da çok faydalı geçtiğini vurguladı.

Görüşmede ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki ticaret ve gümrük tarifeleri konularını ele aldıklarını belirten Trump, iki ülkenin heyetlerinin kısa süre içinde belirlenecek bir yerde bir araya geleceğini aktardı.

Makroekonomik veri tarafında ise Trump yönetiminin ticaret politikalarının belirsizliklere yol açtığı bu dönemde ABD ekonomisinin durumuna ilişkin daha fazla bilgi için dış ticaret ile iş gücü piyasasına ilişkin veriler takip edildi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD'nin dış ticaret açığı, nisanda yüzde 55,5 azalarak 61,6 milyar dolar olurken, Eylül 2023'ten sonraki en düşük seviyeyi gördü. ABD'nin ihracatı nisanda bir önceki aya göre yüzde 3 artarak rekor tazelerken, ithalatı aynı dönemde yüzde 16,3 azaldı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 31 Mayıs ile biten haftada 247 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısı, Ekim 2024'ün ilk haftasından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği de 2025'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti. ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,6 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, Trump yönetiminin ticaret politikalarının ekonomik büyümeyi yavaşlatacağından endişe edildiğini belirterek, tarife belirsizliklerinin ABD ekonomisini nasıl etkilediğine dair daha fazla ipucu için yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, New York, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Düşüşte - Son Dakika

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