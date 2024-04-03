Ekonomi

NEW New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalarak 39.139,59 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 azalışla 5.194,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 16.178,80 puana geriledi.

Ülkede açıklanan son veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine dair endişeleri artırırken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,91'e indi, başvurular da yüzde 0,6 düştü.

Ülkede özel sektör istihdamı ise martta 184 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. İşe alımlarda temmuzdan bu yana en büyük artış görüldü.

Analistler, öngörülenden daha güçlü gelen istihdam artışının ekonomik aktivitenin dayanıklı kalmaya devam ettiğine dair başka bir işaret verdiğini belirtti.

Verilerin, yatırımcıların Fed'in faiz indirimlerinin gidişatından daha fazla endişe duymasına neden olduğunu vurgulayan analistler, ABD'nin tahvil faizlerinin de yükseldiğini kaydetti.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda Bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 51'e geriledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bu yıl hala son çeyrekte yapılacak bir faiz indirimi öngördüğünü bildirdi.

Enflasyonda yüzde 2 hedefine 2026'ya kadar dönemeyeceklerini düşündüğünü belirten Bostic, yolun engebeli olacağını, son birkaç aydır enflasyonun 2023'e kıyasla pek fazla hareket etmediğini söyledi.

Öte yandan, ABD'li çip şirketi Intel'in hisseleri de yarı iletken imalat işinde artan işletme zararı ve satışlarında düşüş bildirmesi sonrasında yüzde 7'ye yakın değer kaybetti.