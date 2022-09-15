New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,56 azalışla 30.961,82 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,13 azalarak 3.901,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 kayıpla 11.552,36 puana indi.

ABD'de bugün açıklanan ekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi sonrası endeksler, gün boyu negatif bir seyir izledi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

Analistler, perakende satışlarda yaşanan beklenmedik artışı, "yüksek enflasyon ve sıkılaşan finansal koşullardan kaynaklanan ters rüzgarlara rağmen ekonominin dirençli kaldığına işaret ettiği" şeklinde yorumladı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 10 Eylül ile biten haftada 213 bine gerileyerek düşüşünü 5'inci haftaya taşıdı. İşsizlik maaşı başvurularındaki düşüş belirsiz bir ekonomik görünüme rağmen iş gücü talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Ülkede ithalat fiyat endeksi ise ağustosta aylık yüzde 1 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 1,6 azalarak düşüş göstermeye devam etti.

Söz konusu verilere karşın ABD'de sanayi üretimi ise ağustosta aylık yüzde 0,2 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi. New York Fed ile Philadelphia Fed'in imalat endeksleri de eksi değerlerde gerçekleşerek sektördeki daralmaya işaret etti.

Ekonomik direncin ve iş gücü talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceğine ilişkin güçlenen beklentiler, piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdü.