New York Borsası Hafif Yükselişle Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Hafif Yükselişle Açıldı

04.06.2025 18:05
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Mayıs ayında özel sektör istihdamı beklentilerin altında artarken, borsa pozitif bir açılış yaptı.

New York borsası, ABD'de özel sektör istihdamının mayısta piyasa beklentilerinin altında artış kaydetmesine karşın güne hafif yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artarak 42.569,36 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 artışla 5.982,25 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artarak 19.451,81 puana tırmandı.

ABD'de zayıf gelen özel sektör istihdamına ilişkin verilere rağmen pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ticaret politikalarının belirsizliği artırdığı bu dönemde, ABD ekonomisinin durumuna ilişkin daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcıların gözü bu hafta açıklanan istihdam verilerine çevrildi.

Ülkede dün JOLTS açık iş sayısının nisanda piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi sonrası bugün açıklanan veriler, özel sektör istihdamının mayıs ayında keskin bir şekilde yavaşladığını gösterdi.

ADP Araştırma Enstitüsünün hazırladığı ulusal istihdam raporuna göre, ABD'de özel sektör istihdamı mayısta 37 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. Özel sektör istihdamındaki artışa ilişkin nisan verisi ise 62 binden 60 bine revize edildi.

Analistler, beklenenden zayıf gelen özel sektör istihdamına ilişkin verilerin, Trump yönetiminin politikalarının iş gücü piyasası üzerinde baskı oluşturduğuna dair endişeleri artırdığını belirtti.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin beklendiğine işaret eden analistler, söz konusu verilerde tarife belirsizliklerinin ABD ekonomisini nasıl etkilediğine dair daha fazla ipucunun aranacağını kaydetti.

Özel sektör istihdamına ilişkin verilerin ardından Truth Social hesabından paylaşımda bulunan Trump ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik faiz oranlarını düşürme çağrısını yineledi.

Öte yandan Trump, dün, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameyi imzaladı.

ABD yönetiminin ticaret ortaklarıyla yürüttüğü tarife müzakerelerine ilişkin haber akışı da yakından takip edilirken, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu hafta görüşmesi bekleniyor.

Trump, Çin Devlet Başkanı'na ilişkin Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Şi'nin "anlaşma yapması son derece zor biri" olduğunu belirtti.

Kurumsal tarafta ise ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo'nun hisseleri, Fed'in bankaya 2018'de uygulanan varlık sınırı kısıtlamasını kaldırarak yeniden büyümesinin önünü açmasının ardından yüzde 2'ye yakın değer kazandı.

Siber güvenlik şirketi CrowdStrike'ın hisseleri ise şirketin üç aylık gelirinin piyasa beklentilerinin altında kalmasının ardından yüzde 6'nın üzerinde düştü.

İndirimli ürünlerin satıldığı mağaza zinciri Dollar Tree'nin hisseleri de şirketin ikinci çeyrek karının tarifelerden etkilenebileceğini açıklaması sonrası yüzde 9'un üzerinde değer kaybetti.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Hafif Yükselişle Açıldı - Son Dakika

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