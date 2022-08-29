Analistler, faiz kararının gelen verilerin toplamına ve gelişen görünüme bağlı olacağının belirtilmesi ile açıklanacak verilerin öneminin arttığını, yeni haftada ABD'de açıklanacak istihdam raporunun piyasaların odağında olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajlar sonrası endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde negatif seyir izlemeye devam etti.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › New York borsası düşüşle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.