New York borsası karışık açıldı, bazı teknoloji hisseleri faiz endişesiyle düştü - Son Dakika
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New York borsası karışık açıldı, bazı teknoloji hisseleri faiz endişesiyle düştü

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New York borsası haftanın son işlem gününe karışık başladı; Dow yüzde 0,25 artarken Nasdaq yüzde 0,22 geriledi. Enflasyonun hızlandığını gösteren veriler ve Fed'in yeni faiz artışı olasılığı, yapay zeka yatırımlarına yönelik endişelerle teknoloji hisselerini baskıladı.

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 artarak 52.308,28 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 7.745,32 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 azalarak 26.652,98 puana geriledi.

Bu hafta yayımlanan veriler, enflasyonun hızlandığına ve enerji fiyatlarındaki artışın diğer kategorilere de yansıdığına işaret etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) hedefin üzerinde seyreden enflasyonla mücadele kapsamında yeni faiz artışlarına gidebileceğine dair beklentiler öne çıktı.

Yüksek faiz oranlarının yapay zeka yatırımlarına darbe indirebileceğine ilişkin endişelerle bazı teknoloji hisseleri baskı altında kalmaya devam etti.

CoreWeave hisseleri yüzde 6,4, Micron Technology hisseleri yüzde 2,8, Advanced Micro Devices hisseleri yüzde 2,6 ve Intel hisseleri yüzde 2 azalış kaydetti.

Dün yapay zeka ile ilişkili hisselerdeki satış dalgasının yatırımcıları devlet tahvillerine yöneltmesiyle gerileyen tahvil faizleri bugün ise hafif artış gösterdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,13'e ve 30 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 5,46'ya yükseldi.

Fed Başkanı Kevin Warsh, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlediği yıllık toplantılar kapsamında katıldığı bir etkinlikte, gelecek toplantılarda alınacak kararlara ilişkin yönlendirme yapmazken, bankanın fiyat istikrarını sağlama kararlılığını vurguladı.

Fiyat istikrarını sağlayacaklarını net bir şekilde ortaya koyduklarını söyleyen Warsh, "Toplantılara ilişkin önceden bir yargıda bulunmuyorum. Bu yılın geri kalanında yapacağımız toplantılarda ne yapabileceğime dair şimdiden bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ithalat fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,1, ihracat fiyat endeksi de yüzde 2,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD'de sanayi üretimi ise eylülde aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerini aştı.

Öte yandan, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, hem havada ilerlemek hem de yerdeyken hızla ivmelenmek için 10 nozul ve "ultra yüksek basınçlı hava tankları" kullanılan yeni nesil modeli Roadster'ı tanıttı. Üst segment ve sınırlı sayıda olması beklenen modelin 2028'de üretime geçmesinin öngörüldüğü aktarıldı. Tesla'nın hisseleri güne yaklaşık yüzde 2 artışla başladı.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiNew YorkEkonomiFinansSon Dakika

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