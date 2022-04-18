New York borsası karışık seyirle açıldı - Son Dakika
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New York borsası karışık seyirle açıldı

18.04.2022 17:00
New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 artışla 34.489,50 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 4.393,50 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,14 azalışla 13.332,62 puana geriledi.

ABD'de tahvil faizlerindeki devam eden yükseliş, yeni haftanın açılışında endekslerdeki karışık seyirde etkili oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) şahinleşen tutumu ve Çin'de devam eden Kovid-19 salgınının dünyadaki enflasyonist baskıyı artırabileceği endişesiyle tahvil piyasalarındaki satıcılı seyir yeni haftaya da taşındı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,88 ile Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, açılışta yüzde 2,83 seviyelerinde seyretti.

Analistler, yeni haftada yoğun veri gündeminin yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

ABD'de şirketlerin ilk çeyrek finansal sonuçlarının da yatırımcılar tarafından izlendiğine işaret eden analistler, Rusya- Ukrayna savaşından gelecek haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle açıldı - Son Dakika


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