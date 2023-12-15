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New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

ABD Merkez Bankası yetkilisinin faiz indirimleriyle ilgili açıklamaları sonrası New York borsası haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri düşerken, Nasdaq endeksi ise artış gösterdi. New York Fed Başkanı John Williams'ın faiz indirimleriyle ilgili şu anda bir tartışma olmadığını belirtmesi piyasalarda karışıklığa neden oldu.

New York Borsası Karışık Seyirle Başladı
15.12.2023 - 18:15,
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New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisinin faiz indirimlerinin gelecek yıl başlayacağına yönelik iyimser havayı zayıflatan açıklamaları sonrası haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalışla 37.194,50 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 azalarak 4.714,23 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,24 artışla 14.797,46 puana çıktı.

New York Fed Başkanı John Williams'ın faiz indirimlerinin şu anda bir tartışma konusu olmadığını söylemesinin ardından pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Williams, bugün verdiği röportajda, şu anda faiz indirimlerini konuşmadıklarını belirtti. Faiz indirimlerinin zamanlamasını düşünmek için bile erken olduğunu vurgulayan Williams, mart ayında faiz indirimini düşünmek için de henüz erken olduğunu ifade etti.

Ekonomi ve enflasyon konusunda hala kararsız olduğunu belirten Williams, Fed'in ihtiyaç halinde yeniden faiz artırımına hazır olması gerektiğini kaydetti.

Williams'ın açıklamaları, Fed'in son ekonomik tahminlerinde gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimine gidilebileceğinin sinyalini vermesinin ardından geldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, kasımda aylık bazda yüzde 0,2 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

New York Fed tarafından açıklanan imalat endeksi de aralıkta eksi 14,5'e gerileyerek imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi.

Kaynak: AA
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