New York Borsası Karışık Seyirle Başladı

Ekonomi

New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,10 azalışla 41.156,56 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artışla 5.608,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,68 kazançla 18.119,15 puana çıktı.

ABD ile Çin arasındaki ticari ve jeopolitik gerilimin tırmanması endişesiyle dün teknoloji hisselerinde yaşanan satış baskısının ardından pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında da karışık bir seyir izlendi.

Bugün bilançosunu açıklayan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) geliri ve karının, yapay zeka uygulamalarında kullanılan gelişmiş çiplere yönelik talebin artmaya devam etmesiyle ikinci çeyrekte beklentileri aşması, çip şirketlerinin hisselerindeki toparlanmayı destekledi.

TSMC'nin hisseleri, bilançosunu açıklamasının ardından yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

Dün sert düşüş kaydeden Nvidia ve Broadcom hisseleri yüzde 2'nin, AMD'nin hisseleri ise yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Analistler, bugün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayacak Netflix'in finansal sonuçlarının takip edileceğini dile getirerek, ABD'de devam eden bilanço sezonunun hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırdığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Temmuz ile biten haftada 243 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının beklenenden fazla artmasının temel göstergelerle birlikte iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret ettiğini kaydetti.