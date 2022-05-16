New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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New York borsası karışık seyirle kapandı

16.05.2022 23:35
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artışla 32.223,42 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 10,39 azalışla 4.008,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,20 kayıpla 11.662,79 puana indi.

Artan enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin etkisiyle yeni haftanın açılışında düşüş gösteren endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağına yönelik beklentiler, Çin'de Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler ve Avrupa'da Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin devam eden belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdü.

Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam edilirken New York Fed Başkanı John Williams, gelecek toplantılarda 50 baz puanlık faiz artırımının mantıklı olduğunu, 2023'te enflasyonun biraz daha aşağı inmesini beklediğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, New York Fed imalat endeksi, mayısta eksi 11,6 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine sektörde daralma olduğuna işaret etti.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamaların piyasaların odağında olacağını belirtti.

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New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı

Enflasyon, Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası karışık seyirle kapandı - Son Dakika


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