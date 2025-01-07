New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı

Dow Jones azaldı, S&P 500 ve Nasdaq yükseldi. Ekonomi politikalarındaki belirsizlik sürüyor.

07.01.2025 01:16
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New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalışla 42.714,22 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 5.976,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kazançla 19.867,81 puana çıktı.

ABD'de yeni yönetimin gelecek dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlik sürerken, pay piyasalarında da karışık bir seyir izlendi.

Yapay zeka konusundaki iyimserlik ve çip şirketlerinin hisselerindeki yükseliş Nasdaq ve S&P 500 endekslerindeki yukarı yönlü seyri destekledi.

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un, geçen hafta, 2025 mali yılında yapay zeka destekli veri merkezleri oluşturmak için yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıklaması sonrası teknoloji hisselerinde yükseliş görüldü.

Dünyanın en büyük fason elektronik üreticisi Tayvanlı Foxconn'un dördüncü çeyrekte rekor gelir elde etmesi de teknoloji hisselerindeki yükselişi destekledi.

Microsoft hisseleri yüzde 1,1 değer kazanırken, çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,4, Broadcom'un hisseleri yüzde 1,7, AMD'nin hisseleri yüzde 3,3 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10,5 yükseldi.

Ayrıca, spor odaklı televizyon yayın hizmeti FuboTv'nin hisseleri ise Disney'in Hulu+ Live TV hizmetini Fubo ile birleştireceğini duyurması sonrası yüzde 251,4 değer kazandı.

Trump yönetiminin izleyeceği politikalara ilişkin haber akışı da yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, Trump'ın danışmanlarının "evrensel" tarife planları hazırladığı iddia edildi.

Washington Post gazetesinin haberinde, Trump'ın danışmanlarının her ülkeye uygulanacak ancak yalnızca ulusal güvenlik açısından kritik sektörleri kapsayacak tarife planlarını değerlendirdiği aktarıldı.

Trump'ın tarife politikalarına ilişkin haberin ardından dolar endeksi yüzde 1'e yakın gerileyerek 108 seviyesinden işlem gördü.

Washington Post'un haberi, Trump yönetiminin tarifeler konusunda öngörülenden daha az agresif bir tutum benimseyebileceği şeklinde yorumlanırken, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump haberi yalanladı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Washington Post'ta yer alan ve gerçekte var olmayan sözde anonim kaynaklara dayandırılan haberde, yanlış bir şekilde tarife politikamın azaltılacağı belirtiliyor. Bu yanlış. Washington Post bunun yanlış olduğunu biliyor. Bu sadece yalan haberin bir başka örneği." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, güçlü iş gücü piyasası ve devam eden enflasyonist baskılara işaret ederek faiz indirimleri konusunda daha temkinli olunabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Kapandı - Son Dakika

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