New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı

New York borsası, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi. Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazanarak 40.003,59 puana yükseldi ve ilk kez 40.000 puanın üzerinde tamamlandı. S&P 500 endeksi yükselişle 5.303,27 puana çıkarken, Nasdaq endeksi ise düşüşle 16.685,97 puana geriledi. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine ilişkin belirsizlik devam ederken, analistler enflasyon ve diğer ekonomik verilerin yatırımcıların faiz indirimlerine olan umutlarını canlandırdığını belirtti. Kurumsal tarafta ise GameStop ve AMC gibi popüler hisselerde dalgalanmalar yaşandı.

17.05.2024 23:51
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New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,34 artarak 40.003,59 puana yükseldi. Endeks, ilk kez işlem gününü 40.000 puanın üzerinde tamamladı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 5.303,27 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 16.685,97 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, bu hafta açıklanan enflasyon ve diğer ekonomik verilerin yatırımcıların faiz indirimlerine ilişkin umutlarını canlandırdığını belirtti.

Verilerin ekonomide bir miktar soğumaya işaret ettiğini ancak fiyat baskılarının sürdüğünü belirten analistler, bazı Fed yetkililerinin açıklamalarının da faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağının sinyalini verdiğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman da bugün yaptığı açıklamada, faiz oranının sabit kalması halinde enflasyonun daha da düşeceği yönündeki görüşünü yineledi ve bu yıl enflasyonda herhangi bir iyileşme görülmemesi ve ilerlemenin durması veya tersine dönmesi durumunda faiz oranlarını artırmaya istekli olduğunu ifade etti.

Kurumsal tarafta ise hafta başında "Roaring Kitty" adlı Reddit kullanıcısı ve bireysel yatırımcı Keith Gill'in yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez sosyal medyada paylaşım yapmasını takiben yükselişe geçen ABD'li video oyun satıcısı GameStop'ın hisseleri, şirketin daha fazla hisse satmayı planladığını ve ilk çeyrek satışlarında azalış olacağına işaret eden öncü finansal sonuçlarını açıklaması sonrası yüzde 20'ye yakın düştü.

Sosyal medya aracılığıyla yatırımcılar arasında popülerlik kazanan ve "Meme Stock" olarak adlandırılan hisselerden AMC'nin hisseleri, hafta başında gösterdiği yükselişin ardından yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Reddit'in hisseleri ise şirketin OpenAI ile ortaklık yaptığını duyurmasının ardından yüzde 10 değer kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Karışık Seyirle Tamamlandı - Son Dakika

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