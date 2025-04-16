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Ekonomi

New York Borsası'nda Düşüş

ABD'nin Çin'e çip ihracatına getirilen yeni kısıtlamalar nedeniyle New York borsası düştü.

16.04.2025 19:23
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NEW New York borsası, ABD'nin Çin'e çip ihracatı üzerindeki yeni kontrolleri sonrasında güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,47 azalarak 40.179,49 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,13 azalışla 5.335,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,92 kayıpla 16.499,69 puana geriledi.

ABD'nin Çin'e yeni çip ihracatı kısıtlamaları, teknoloji hisselerini aşağı çekerken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Dün ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) bildirimde bulunan Nvidia, H20 entegre devrelerinin Çin'e ve belirli diğer ülkelere sevkiyatı için lisans zorunluluğu getirildiğini belirtti.

H20 devrelerine getirilen yeni ihracat kontrolleri dolayısıyla 5,5 milyar dolara kadar maliyet beklediğini kaydeden Nvidia'nın hisseleri, yüzde 6'dan fazla geriledi.

Diğer büyük teknoloji hisselerindeki düşüş de Apple ile Microsoft için yüzde 1, Alphabet ile Amazon için yaklaşık yüzde 2 ve Meta ile Tesla için yüzde 2,5 oldu.

Analistler, söz konusu ihracat kısıtlamalarının ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin gelişmiş yarı iletkenlerin Çin'e satılmasını engellemeye yönelik en yeni girişimi olduğuna işaret ederek, ABD ticaret politikasındaki sürekli değişimlerin iç tüketimi ve ekonomik büyümeyi etkileyeceğine dair endişelerin arttığını belirtti.

Öte yandan, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan ABD hava yolu şirketi United Airlines???????'ın hisseleri, beklentilerin üzerinde kar açıklaması sonrasında yüzde 3,5 artış kaydetti.

Ayrıca şirketin ekonomik görünümdeki belirsizlikler nedeniyle 2025 yılına ilişkin kar beklentilerini ABD ekonomisinin resesyona girip girmeyeceğine bağlı olarak iki ayrı senaryo üzerinden paylaşması dikkati çekti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de perakende satışlar, martta aylık bazda yüzde 1,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,81'e çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 8,5 azaldı.

ABD'de sanayi üretimi, martta yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti. Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,4 puan azalışla yüzde 77,8'e geriledi.

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Kaynak: AA

Teknoloji, Dow Jones, Ekonomi, İhracat, Finans, Borsa, Son Dakika

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