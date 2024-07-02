New York Borsası, Powell'ın Açıklamaları ve İş Sayısı Verileri Öncesi Düşüşle Başladı

Ekonomi

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve açık iş sayısı verileri öncesi güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalarak 39.108,25 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalışla 5.461,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 kayıpla 17.808,04 puana geriledi.

Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler sürerken, pay piyasalarında yeni işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Analistler, Fed'in izleyeceği yola ilişkin soru işaretlerinin yatırımcıların karar almasını zorlaştırdığını, Powell'ın bugün yapacağı sözle yönlendirmelerin bankanın gelecek dönem politikasına ilişkin ipucu verebileceğini belirtti.

Verilerin, ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret ettiğini kaydeden analistler, özellikle cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi vereceğini aktardı.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verilerinin de takip edileceğini belirterek, iş gücü piyasasındaki olası soğuma işaretlerinin Fed'in politika alanını genişleteceğini ifade etti.