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Ekonomi

New York Borsası Pozitif Başladı

Üretici enflasyonu verileri sonrası Dow Jones ve S&P 500 endeksleri yükseldi, işsizlik başvuruları düştü.

13.02.2025 18:48
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NEW New York borsası, üretici enflasyonu verilerinin yayımlanması sonrasında güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artarak 44.425,94 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artışla 6.060,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 kazançla 19.696.92 puana çıktı.

ABD'de üretici fiyatları beklentilerin üzerinde artarken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,5 yükseldi.

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen üretici enflasyonu verilerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele sürecini sekteye uğratabileceğine yönelik endişeleri desteklediğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 8 Şubat ile biten haftada 213 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında düştü.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına dair verilerin de ülkenin iş gücü piyasasındaki sağlamlığın sürdüğünü gösterdiğini ifade ederek, bu durumun Fed'in faiz oranlarını düşürmeye devam etmek için acele edilmemesi gerektiği yönündeki söylemiyle uyumlu olduğunu kaydetti.

Verilerin yayımlanması sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 4,62 seviyesini görürken, daha sonra yüzde 4,55'e kadar indi.

Analistler, yatırımcıların Trump'ın mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri açıklamasını beklediğini söyledi.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

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