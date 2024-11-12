New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı

Ekonomi

New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artışla 44.359,21 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 artarak 6.003,6 puana tırmanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalışla 19.289,81 puana geriledi.

Yatırımcıların odağının ABD'deki başkanlık seçimlerinden makroekonomik verilere kaymasıyla pay piyasalarında, yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi açılışta yatay bir seyir izlendi.

Analistler, ABD'de bu hafta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceğini, ülke ekonomisinin ve para politikasının görünümüne dair daha fazla bilgi için verilerden alınacak sinyallerin önemli olduğunu belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmanın da yatırımcılar tarafından beklendiğini kaydeden analistler, Powell'ın açıklamalarında para politikasının geleceğine dair daha fazla ipucunun aranacağını aktardı.

Analistler, güçlü ekonomik veriler ve ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın bazı politikalarının olası enflasyonist etkilerinin Fed'in faiz indirimlerinin seyrine ilişkin belirsizliği artıracağını ifade etti.

Kripto para piyasasında da Trump'ın seçim zaferiyle yükselişe geçen Bitcoin'in fiyatı 86 bin doların üzerine çıktı.

Kurumsal tarafta ise ABD'de inşaat ve ev malzemeleri satan perakende devlerinden Home Depot'nun hisseleri, şirketin satışlarının üç aylık dönemde yıllık yüzde 6,6 arttığını bildirmesi sonrası yüzde 1'e yakın değer kazandı.

Biyoteknoloji firması Novavax'ın hisseleri, yıllık gelir tahmininde düşüşe gitmesinin ardından yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.