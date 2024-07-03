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Ekonomi

New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York borsası güne yatay seyirle başladı. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonla ilgili açıklamaları sonrası pay piyasalarında yatay seyir izleniyor. ABD'de açıklanan istihdam verileri ise iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret etti. Bugün piyasaların kapanışının ardından Fed'in son toplantısına ait tutanaklar yayımlanacak ve bankanın para politikasının seyrine dair ipuçları aranacak.

03.07.2024 17:21
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New York borsası güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 artarak 39.358,95 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 azalışla 5.507,44 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,07 azalışla 18.016,12 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonun düşürülmesinde ilerleme kaydedildiğine ilişkin açıklamaları sonrası dün olumlu havanın hakim olduğu pay piyasalarında yatay seyir izleniyor.

ABD'de yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alırken, bugün açıklanan istihdam verileri iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret etti.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda 150 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı. Aynı dönemde yıllık ücret artışı da yüzde 4,9 ile Ağustos 2021'den bu yana en yavaş artış hızını kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 29 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 238 bine ulaştı ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, istihdam piyasasına ilişkin verilerin yanı sıra ABD'de bugün piyasaların kapanışının ardından yayımlanacak Fed'in son toplantısına ait tutanakların da takip edileceğini ve bankanın para politikasının seyrine dair daha fazla ipucunun aranacağını belirtti.

Fed yetkililerinden de açıklamalar gelmeye devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams nötr faiz oranının yükseldiği konusunda kuşkulu olduğunu belirtti.

ABD'de Bağımsızlık Günü nedeniyle perşembe günü kapalı olacak New York Borsası, bugün de erken kapanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yatay Seyirle Başladı - Son Dakika

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