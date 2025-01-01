New York Borsası Yılın Sonunda Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yılın Sonunda Düşüşte

New York borsası, yılın son işlem gününde düşüş yaşadı; ancak yıllık artışlar kaydedildi.

01.01.2025 04:16
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NEW New York borsası, yılın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalarak 42.544,22 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 azalışla 5.881,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,9 kayıpla 19.310,79 puana indi.

Buna karşın, endekslerdeki yıllık artış Dow Jones için yaklaşık yüzde 13, S&P 500 için yüzde 23 ve Nasdaq için yüzde 29 oldu.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıla dair politika görünümünü değerlendirmeye devam ederken, pay piyasalarında yılın son işlem gününde negatif seyir izlendi.

Analistler, ABD'de Fed'in faiz politikası ile 20 Ocak'ta yönetimi devralacak yeni yönetiminin izleyeceği ticari ve ekonomik konuların yeni yılda yatırımcıların gündeminde yer alacağını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 3,6 arttı ve konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ekimde yıllık bazda yüzde 4,2 ile Eylül 2023'ten bu yana en yavaş yükselişini kaydetti.

Kurumsal tarafta, çelik üreticisi US Steel'ın satın alınması için Japon şirket Nippon Steel'ın yeni bir teklifte bulunduğuna dair haber sonrasında US Steel hisseleri yüzde 10'a yakın yükseldi.

Amerikan borsaları, yarın yeni yıl tatili dolayısıyla kapalı olacak.

Kaynak: AA

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