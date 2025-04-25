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Ekonomi

New York Borsası Yükseldi

New York borsası, çelişkili ticaret açıklamalarına rağmen günü yükselişle tamamladı.

25.04.2025 00:21
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New York borsası, ABD ve Çin yönetimlerinden ticaret müzakerelerine ilişkin gelen çelişkili açıklamalara karşın günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,23 artarak 40.093,40 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 2,03 artışla 5.484,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,74 kazançla 17.166,04 puana yükseldi.

ABD yönetiminin tarifiler konusunda Çin başta olmak üzere ülkelerle yürüttüğü müzakerelere ilişkin haber akışı yakından takip edilirken pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda Çin ile müzakerelerin aktif olduğu yönündeki açıklamaları Pekin yönetimi tarafından yalanlandı.

Trump, son yaptığı açıklamada da Çin ile görüştüklerini yineledi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Güney Kore'nin ticaret konusunda gelecek hafta gibi erken bir tarihte anlayışa dayalı bir mutabakata varabileceğini söyledi.

Para politikası tarafında ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları izlenirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, tarifeler nedeniyle işten çıkarmaların başlayabileceğini ve işsizlikte önemli bir artış olması halinde faiz indirimlerini destekleyeceğini belirtti.

Tarifelerin temmuz ayından önce ekonomi üzerinde önemli etkisinin olacağına inanmadığını aktaran Waller, ancak karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girmesi halinde işsizliğin hızla artabileceğini ifade etti. Waller, tarifelerin enflasyonist etkisinin muhtemelen geçici olacağını kaydetti.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da net ve ikna edici verilerin olması halinde Fed'in faiz indirimleri konusunda haziran ayında harekete geçebileceğini aktardı. Hammack, Fed'in 6-7 Mayıs'taki toplantısında faiz oranlarını düşürmeyi düşünmek için erken olduğunu söyledi.

Kurumsal tarafta da şirket bilançoları yatırımcıların odağında bulunurken, dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan Amerikan teknoloji şirketi IBM'in hisseleri, şirketin ilk çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarının beklentilerinin üzerinde gelmesine karşın yüzde 6,6 değer kaybetti.

Bilançosunda tarifelerin oluşturduğu risklere işaret eden Procter & Gamble'ın hisseleri de yüzde 3,8 düştü.

Yazılım firması ServiceNow ile oyuncak şirketi Hasbro'nun hisseleri ise her iki şirketin de finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesi sonrası sırasıyla yüzde 15,5 ve yüzde 14,6 değer kazandı.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri ise piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak bilançosu öncesi yüzde 2,4 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 19 Nisan ile biten haftada 222 bine çıkarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Ülkede dayanıklı mal siparişlerinin tutarı martta yüzde 9,2 artışla beklentilerin üzerine çıktı.

ABD'de ikinci el konut satışları ise martta yüzde 5,9 azalarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

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Kaynak: AA

Dow Jones, Politika, New York, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

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