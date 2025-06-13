New York Borsası Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükseldi

13.06.2025 00:03
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Dow Jones ve S&P 500 endeksleri günü artışla tamamladı, Trump ticaret anlaşması detaylarını paylaştı.

NEW New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 artarak 42.967,62 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 6.045,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 kazançla 19.662,48 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social adlı sosyal medya platformu üzerinden Çin ile anlaşmaya varıldığını paylaşmış, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını belirtmişti.

Dün katıldığı bir etkinlikte de yaklaşık 2 haftaya kadar ülkelere tarife oranlarını bildiren anlaşma mektupları göndermeyi planladıklarını söyleyen Trump, "İşte anlaşma bu, kabul edebilirsiniz ya da etmeyebilirsiniz. Kullanmak zorunda değilsiniz, ABD'de ile alışveriş yapmak zorunda değilsiniz." diyeceklerini anlattı.

Trump'ın aktif ticaret müzakerelerinde bulunmayan ülkelere yönelik "tarife oranı belirleme" tehdidi sonrası dolar endeksi, gün içinde 97,60 değerine kadar inerken, yaklaşık üç yılın en düşük seviyesini gördü. Dolar endeksi daha sonra 97,90 seviyelerinde dengelendi.

ABD Başkanı Trump, bugün ise otomotiv işçilerini daha fazla korumak için ithal otomobillere getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisini "çok uzak olmayan bir gelecekte" artırabileceğini söyledi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki anlaşmanın detaylarına ve ticari ilişkilerin sürdürülebilir olup olmadığına yönelik belirsizliklerin yatırımcıların temkinli davranmasına neden olduğunu ve daha fazla ülkeyle ticaret anlaşması yapılmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri, 200'den fazla kişiyi taşıyan Air India'ya ait bir uçağın Hindistan'ın Ahmedabad kentinde düşmesi sonrasında yüzde 4,8 değer kaybetti.

Boeing tedarikçilerinin hisselerindeki düşüş de dikkati çekerken, GE Aerospace ile Spirit AeroSystems'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde geriledi.

Ayrıca, beklentilerden iyi finansal sonuçlar açıklayan Oracle'ın hisselerinin yüzde 13'ten fazla yükselmesi dikkati çekti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında, yıllık bazda ise yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 248 bin olurken, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise bir önceki hafta 54 bin artışla 1 milyon 956 bine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek değeri gördü.

Analistler, süregelen ekonomik belirsizlik ortamında iş gücü piyasasından yumuşama sinyalleri alındığını ifade etti.

ABD'de hanehalkı varlıkları da yılın birinci çeyreğinde 169,3 trilyon dolara inerek 2023'ten bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Kaynak: AA

Dow Jones, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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